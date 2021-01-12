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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحريات تفضح محمد قمصان: كاذب واستولى على مبالغ مالية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:28 م
محمد قمصان
محمد قمصان
عمرو الشامي
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تنفرد «الدستور» بنشر نص تحريات مباحث مركز دسوق بكفرالشيخ، برئاسة العقيد أحمد سكران، بشأن الشاب محمد قمصان، مدّعي مرض السرطان.

وكشفت التحريات أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة بدسوق في المحضر رقم 240 لسنة 2021 إداري مركز شرطة دسوق بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول واقعة الشاب محمد قمصان وملابساتها لإدعائه إصابته بمرض السرطان علي خلاف الحقيقة.

أسفرت التحريات عن قيام المتهم محمد محمد قمصان مواليد 1 يونيو 2001، حاصل علي دبلوم تجارة، بإدعائه كذبًا على غير الحقيقة مرضه بالسرطان، وأنه اتخذ عدة طرق ليتشابه مع أصحاب هذا المرض بأن قام بحلق شعره وارتدى ملابس مكتوب عليها أنه مصاب، فضلًا عن نشره مقاطع مرئية لاستعطاف المواطنين وكسب الشهرة والتحصل علي هدايا مادية وعينية.

كما أنه تسبب خلال الفترة الأخيرة في نشر مقاطع علي مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بفشل علاجه، مما أثر علي الحالة الصحية والنفسية علي أصحاب هذا المرض اللعين، وأثر بالسلب علي حالة السلم العام.
كما أثبتت التحريات تحصله على مبالغ مادية وهدايا عينية جراء ماقام به.

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