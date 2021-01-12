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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كردون أمني حول عقار آيل للسقوط في قرية بالمنيا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:03 م
كردون أمني حول عقار
كردون أمني حول عقار آيل للسقوط
المنيا ـ على حسين
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فرضت الوحدة المحلية، بالتنسيق مع إدارة المرور كردون أمنى حول عقار آيل للسقوط مكون من 3 طوابق بمحيط المنزل واتخاذ اللازم لحماية المواطنين والمارة.

ووجه العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا بسرعة اتخاذ اللازم وإبلاغ الجهات المعنية من شرطة وحماية مدنية ولجنة المنشات الآيلة للسقوط، وبالفعل تم إلاخطار بوجود منزل آيل للسقوط بالقرية مع حدوث انهيار جزئي به.

على الفور، توجهت قوة من الشرطة والحماية المدنية ورئيس القرية وأفراد الإدارة الهندسية ومسؤولي التنظيم وبالمعاينه تبين أن المنزل مكون 3 طوابق أرضي ودورين علويين وبه حوائط وخشب وعروق وقد حدث انهيار جزئى للحائط الأوسط مع سقفين وجارى اتخاذ الاجراءات اللازمة، بفرض كردون أمنى حول العقار لحماية المواطنين والمارة بالشارع، وجاري المتابعة لحين إنهاء الإزالة الفورية؛ لخطورة انهيار المنزل مع استكمال الاجراءات القانونية الازمة.

قال عماد محمود، رئيس قرية البرجاية إنه تم تسيير سيارة الكهرباء بطول طريق طراد النيل الواصل بين دماريس والبرجاية لصيانة وإصلاح 20 كشافًا مع مواصلة أعمال النظافة بدائرة الوحدة المحلية للبرجاية.

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