بومبيو: إيران قدمت السلاح لـ بن لادن وساهمت في هجمات 11 سبتمبر
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:08 م
محمد عمرطباعة
كشف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، عن مد إيران زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بمعدات عسكرية.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بواشنطن، عن معلومات استخباراتية عن علاقة إيران بتنظيم القاعدة.
وأكد بومبيو أن تنظيم القاعدة الإرهابي وجد ملاذا آمنا في إيران، متهما طهران بأنها ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن النظام الإيراني لم يكن يختم جوازات عناصر القاعدة حينما كانوا ينتقلون لأفغانستان، مشيرا إلى أن الرجل الثاني في القاعدة قتل أثناء عيشه في إيران.
وتحدث وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بواشنطن، عن معلومات استخباراتية عن علاقة إيران بتنظيم القاعدة.
وأكد بومبيو أن تنظيم القاعدة الإرهابي وجد ملاذا آمنا في إيران، متهما طهران بأنها ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن النظام الإيراني لم يكن يختم جوازات عناصر القاعدة حينما كانوا ينتقلون لأفغانستان، مشيرا إلى أن الرجل الثاني في القاعدة قتل أثناء عيشه في إيران.