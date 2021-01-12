بومبيو: إيران قدمت السلاح لـ بن لادن وساهمت في هجمات 11 سبتمبر

كشف مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم، عن مد إيران زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بمعدات عسكرية.وتحدث ‏وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم بواشنطن، عن معلومات استخباراتية عن علاقة إيران بتنظيم القاعدة.وأكد ‏بومبيو أن تنظيم القاعدة الإرهابي وجد ملاذا آمنا في إيران، متهما طهران بأنها ساعدت القاعدة لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001 التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية.‏وأوضح أن النظام الإيراني لم يكن يختم جوازات عناصر القاعدة حينما كانوا ينتقلون لأفغانستان‏، مشيرا إلى أن الرجل الثاني في القاعدة قتل أثناء عيشه في إيران.