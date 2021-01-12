ترامب: أتعرض لأكبر حملة مطاردة في تاريخ السياسة

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن مساعي عزله في الكونغرس الأميركي "سخيفة تماما".وقال ترامب، الذي كان يتحدث لدى مغادرته البيت الأبيض على متن المروحية "مارين وان" في زيارة إلى تكساس، إن إجراءات عزله المحتملة في مجلس النواب الأربعاء هي "استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ السياسة".