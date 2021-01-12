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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الطب الشرعى يصدر تقريره عن مصرع عامل بحادث سيارة بالقطامية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:57 م
جثة
جثة
داليا عبد الباسط
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كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة "إيهاب. ع"، عامل، الذى لقى مصرعه جراء اصطدام سيارة به صباح اليوم، أن المجنى عليه أصيب بنزيف حاد في المخ بسبب كسر بقاع الجمجمة، نتيجة اصطدامه بشيء صلب وكسر بالكتفين والساقين وتوفى فور وصوله المستشفى.

كما كشفت التحريات الأولية أن السائق كان يقود السيارة بسرعة عالية، مما أسفر عن اصطدامه بالمجنى عليه ولم يستطع السيطرة علي السيارة.

وكان قد ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية يفيد باصطدام سيارة مسرعة بعامل أسفرت عن مصرعه، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل المصاب للمستشفى وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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