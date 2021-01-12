ترامب يحذر من غضب شديد في حال عزله
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:33 م
محمد عمرطباعة
أكد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، اليوم، أنه لا يحرض على العنف، محذرا من أن التحركات لعزله من منصبه من قبل الكونجرس تسبب غضبًا شديدًا.
ووصف ترامب في تصريحات مساء اليوم، التحرك في مجلس النواب لعزله بأنه سخيف للغاية، وفقا لقناة العربية.
ورفض الرئيس الأمريكي الإجابة على سؤال عما إذا كان سيستقيل من منصبه أم لا، على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس والتسبب في أعمال شغب.
ووصف ترامب في تصريحات مساء اليوم، التحرك في مجلس النواب لعزله بأنه سخيف للغاية، وفقا لقناة العربية.
ورفض الرئيس الأمريكي الإجابة على سؤال عما إذا كان سيستقيل من منصبه أم لا، على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس والتسبب في أعمال شغب.