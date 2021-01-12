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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد تهديده بـ«العزل».. ترامب يتوجه إلى تكساس

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:04 م
ترامب
ترامب
وكالات
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يتوجه دونالد ترامب إلى تكساس، اليوم الثلاثاء، في أول ظهور له منذ أعمال العنف في مبنى الكابيتول، ما يشير بوضوح إلى عزمه البقاء في البيت الأبيض حتى نهاية فترة ولايته، رغم ضغوط الديمقراطيين في الكونجرس الذين يطالبون برحيله الفوري.

وفي خضم الأيام الثمانية العاصفة التي تسبق انتهاء ولايته، التقى ترامب مساء الإثنين نائبه مايك بنس الذي قرر على ما يبدو تشكيل جبهة مشتركة معه، في الوقت الحالي، ضد الديمقراطيين، رافضا الدعوة إلى عزله استنادا إلى التعديل الخامس والعشرين الذي ينص عليه الدستور.

في واشنطن، يجري الإعداد لإجراء من شأنه أن يسجل في التاريخ، وقد يرهن المستقبل السياسي المحتمل لدونالد ترامب.

فقد يصبح ترامب أول رئيس أمريكي يواجه مرتين نص اتهام في الكونجرس ضمن إجراء عزل.

وسينظر الكونجرس في نص الاتهام الاربعاء على أن يجري تصويتا في اليوم نفسه.

ومن المتوقع أن يتم تبني النص بسهولة، إذ يدعمه عدد كبير من الديمقراطيين في مجلس النواب. وهذا يعني فتح إجراء عزل ثان بحق الرئيس الأمريكي.

لكن الشك يبقى محيطا بمسار ونتيجة المحاكمة التي يفترض أن تجري لاحقا في مجلس الشيوخ والذي يعد حاليا غالبية جمهورية، وسيتولى الديمقراطيون السيطرة عليه في 20 يناير، لكنهم سيكونون بحاجة لجمع أصوات العديد من الجمهوريين من أجل بلوغ غالبية الثلثين المطلوبة لادانة الرئيس.

لكن مصير هذه القضية التي سيكون على عاتق مجلس الشيوخ البت فيها يبقى مجهولا، خصوصا أن المجلس الحالي يسيطر عليه الجمهوريون.

لكن من شأن محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ أن تعرقل العمل التشريعي للديمقراطيين في بداية عهد بايدن، إذ سينحصر عمل المجلس بهذه القضية.

وأكدت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الإثنين، أن الجمهوريين "يعرضون أمريكا للخطر" عبر "تواطئهم" مع ترامب الذي تتهمه بـ"التحريض على تمرد دام ضد أمريكا" على خلفية أحداث مبنى الكابيتول.

وأضافت أن "الرئيس يمثل تهديدا وشيكا لدستورنا وبلدنا والشعب الأمريكي ويجب عزله على الفور".

وقالت "ندعو نائب الرئيس للردّ في غضون 24 ساعة بعد تبنّي" النصّ.

ويمثل اللقاء وجها لوجه بين ترامب وبنس تحولا بعد توتر العلاقات بينهما منذ 6 يناير.

ورغم الضغوط التي مارسها دونالد ترامب، أعلن مايك بنس في رسالة أنه لن يعارض المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية أمام الكونجرس، ما أثار غضب الرئيس وأنصاره.

وكتب دونالد ترامب على تويتر بينما غزت حشود من أنصاره مبنى الكابيتول "لم يكن لدى مايك بنس الشجاعة لفعل ما كان يجب عليه أن يفعله لحماية بلدنا ودستورنا".

وأظهرت تسجيلات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشدا غاضبا يهتف "اشنقوا مايك بنس" على أبواب مبنى الكابيتول.

وسيؤدي الرئيس المنتخب جو بايدن القسَم في 20 يناير لتولي الرئاسة خلفا لترامب، في حفل سيقام في الباحة الخارجية لمبنى الكابيتول الذي يضم مجلسي النواب والشيوخ اللذين يتألف منهما الكونجرس.

وأعلن البنتاجون، الإثنين، أنه سمح بنشر 15 ألف عنصر من الحرس الوطني خلال مراسم تنصيب بايدن.

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