ضبط المتهمة بترك «رضيعة» بجوار مجمع المدارس في الشروق

تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من تحديد هوية المتهمة بترك رضيعة بجوار مجمع المدارس بالشروق وتم ضبطها وتبين أنها والدتها وهى من قامت بتركها للتخلص من مسؤوليتها.وكان قد عثر أهالى مدينة الشروق على طفلة رضيعة بجوار مجمع المدارس بالمدينة ولم يستدل على أهليتها.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص يفيد بالعثور على طفلة رضيعة بجوار مجمع المدارس بدائرة القسم ولم يتعرف عليها أحد من سكان المنطقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.