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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير يمني يدين محاكمة 24 بهائيًا من قبل الحوثيين في صنعاء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:38 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
وكالات
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أدان معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الثلاثاء، "استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران الأقليات في مناطق سيطرتها، ومنهم أعضاء الطائفة البهائية".

وقال الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "ميليشيا الحوثي تواصل عقد جلسات محاكمة غير قانونية لـ24 من الطائفة البهائية، بينهم ستة من قيادات الطائفة تم ترحيلهم إلى خارج اليمن بعد أعوام من اعتقالهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، مارتن جريفيث، بإدانة هذه المحاكم، داعيا إلى "وقف كل أشكال الملاحقة والتضييق الذي تمارسه ميليشيا الحوثي على الاقليات الدينية ومنها الطائفة البهائية، وضمان حق عودة المرحلين منهم لبلادهم دون قيد أو شرط".

وعقدت جماعة الحوثي جلسات غيابية لمحاكمة البهائيين خلال الأيام الماضية، على الرغم من نفيهم خارج البلاد.

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