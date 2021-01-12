«فيسبوك» يحظر حساب التليفزيون الإيرانى

أعلن موقع التواصل الاجتماعي ‏فيسبوك، اليوم الثلاثاء، حظر حساب تليفزيون "برس تي في" الإيراني الرسمي الناطق باللغة الإنجليزية.يذكر أن موقعى تويتر وفيسبوك سبق أن أغلقا حسابات وصفحات إيرانية تابعة للحكومة ولمسئولين.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في وقت سابق، أن النظام الإيراني يستخدم برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف لمواجهة التهديدات الإيرانية.وأضافت الخارجية في بيانها، أن إيران لديها التزام قانوني بموجب الاتفاق النووي الموقع معها في عام 2015، للسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية، وبالتالي فإن انتهاك هذه الالتزامات يتجاوز الإجراءات الإيرانية السابقة التي تتعارض مع التزاماتها النووية في الاتفاق.