تجديد حبس المتهمين بسرقة حقائب السيدات بالسلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم، حبس سائق وعاطل، لسرقتهما حقائب السيدات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين: إيهاب. ش، عمرو.ك، أقرا بسرقتهما حقائب السيدات بأسلوب الخطف، كما أقرا بسرقة ١١ حقيبة من السيدات بمحيط منطقتى السلام والنهضة.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من سيدات تفيد بسرقة حقائبهن على يد شخصين يستقلان دراجة نارية دون أرقام، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهما وأقرا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.