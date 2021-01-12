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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع عروسين صعقًا بالكهرباء في الغربية بعد 3 أيام من الزفاف

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:34 م
مصرع عروسين صعقًا
مصرع عروسين صعقًا بالكهرباء
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت عزبة راغب، التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، واقعة مأساوية، حيث لقى عروسان مصرعهما عقب زفافهما بثلاثة أيام صعقًا بالكهرباء.

تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى، بمصرع محمد محمود سلامة، وخلود محمد واصل صعقا بالكهرباء أثناء الاستحمام بالسخان الكهربائي.

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة إلى مكان الحادث، وتبين من التحقيقات أنه تم اكتشاف الواقعة عندما حاولت أسرة العروسين التواصل معهما عن طريق الهاتف ولم يجيبا، فقاموا بكسر باب الشقة ليجدا الاثنين جثتين هامدتين.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى العام لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليهما وكشف ملابسات الواقعة وتحرر المحضر اللازم لعرضه على النيابة واستكمال بقية التحقيقات.

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