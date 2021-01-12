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مصر

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:29 م
هشام طلعت مصطفى
هشام طلعت مصطفى
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تبرع هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، بتحمل تكاليف لقاح فيروس كورونا لـ2 مليون مواطن من غير القادرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم بمقر وزارة الصحة والسكان، على هامش توقيع بروتوكول للتعاون بين مجموعة طلعت مصطفى ووزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتامر عبدالفتاح المدير التنفيذي لصندوق «تحيا مصر».

وأكد هشام طلعت مصطفى أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي من منطلق دعم التكاتف بين جميع المؤسسات الوطنية، وفي إطار إيمان مجموعة طلعت مصطفى بالمسئولية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع.

وأوضح طلعت مصطفى أن جائحة كورونا هي من أهم التحديات التي واجهت العالم كله في العصر الحديث لما نتج عنها من خسائر بشرية ضخمة وأضرار اقتصادية جمة، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من التعامل بحرفية شديدة مع هذا التحدي الصعب بفضل القرارات الحكيمة، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجّه هشام طلعت مصطفى الشكر للدكتورة هالة زايد على جهودها الضخمة التي تبذلها منذ بداية أزمة كورونا، وكافة الأجهزة والمؤسسات المعنية، وعلى رأسها صندوق تحيا مصر برئاسة اللواء محمد أمين، على مجهوداته الضخمة في حل كثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع ويرتقي به، وكافة وسائل الإعلام التي تقوم بدور بارز في توعية المواطنين وتنويرهم بمخاطر هذه الجائحة غير المسبوقة.

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