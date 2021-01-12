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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات الثانية عالميًا بسباق التطعيم ضد كورونا بمليون و275 ألف جرعة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:12 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
وكالات
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أعلنت الإمارات نجاحها في تقديم ما يزيد على مليون و275 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للمواطنين والمقيمين.

وقال الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في تغريدة على تويتر اليوم: "قطعت الإمارات شوطًا مهمًا في السيطرة على الوباء الذي تسبب به فيروس كورونا، واليوم نحن الثاني عالميًا في سباق التطعيم".

وأضاف: "رسالتي للجميع أن يسارع للتطعيم لأنه حماية للصحة، وحماية للاقتصاد، وحماية لمكتسباتنا، وتسريع لتعافي بلادنا الكامل".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في تغريدة على "تويتر" اليوم: "بجهود فخر الإمارات الأبيض، نجحنا في تقديم أكثر من مليون و275 ألف جرعة لقاح إلى المواطنين والمقيمين في الدولة، وهذا يؤكد نجاح سير عملية التطعيم ضد كورونا".

وأضاف: "بتكاتف الجميع سنصل إلى المعدلات المستهدفة سريعًا ونمضي إلى طريق التعافي الكامل بعون الله".

يشار إلى أن القطاعات الصحية توفر اللقاح مجانًا في عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف انحاء الإمارات.

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