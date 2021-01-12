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الأبراج اليوم

نجاح واستقرار.. اعرف حظوظك المهنية في 2021 وفقا لبرجك

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:06 م
حظوظك المهنية لبرجك
حظوظك المهنية لبرجك
سلمى بدر
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يحب جميع الأشخاص دائما متابعة ومعرفة توقعات برجهم الفلكي ومعرفة حظوظهم خلال اليوم أو الشهر أو كل العام سواء المهنية والعاطفية لذا تتحدث اليوم لـ"الدستور"، خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد عن حظوظ مواليد جميع الأبراج المهنية خلال عام 2021.

- برج الحمل:
يعتبر عام 2021 هو عام الحصاد لثمار جهد مواليد برج الحمل ومن المتوقع أن يرتفع دخلهم الشهري وترتفع إيراداتهم، بشرط أن يعملوا بجد ويكسرون كل الحواجز التي تقف أمام نجاحهم فهو عام المفاجآت بالنسبة لهم.

- برج الثور:
هو عام مواجهة الواقع بالنسبة لمواليد برج الثور في هذا العام وسيكون هناك ارتباطات جديدة وأخرى سوف يتخلون عنها، ويجب عليهم اغتنام فرص العمل الجديدة التي تعرض عليهم.

- برج الجوزاء:
في عام 2021 ستزيد مسئوليات العمل على مواليد برج الجوزاء كما ستزيد أرباحهم المالية، وسيكونون على قدر كبير من المسئولية وسيحققون أهداف مهنية أكيدة هذا العام ويفرحون بالنتائج المدهشة.

- برج السرطان:
سيشهد مواليد برج السرطان تقدم كبير يحققون فيه نصر كبير في مجال عملهم.

- برج الأسد:
مواليد برج الأسد سيتعاملون هذا العام مع الكثير من الأشخاص ويبرعون في مجالات عديدة وسيطورون عملهم كثيرًا ويحققون نجاحا مبهرا.

- برج العذراء:
سيشهد مواليد برج العذراء هذا العام استقرار كبير ونجاح هادئ نسبيا يتخلله ظهور قفزات نوعية مهمة في العمل ونجاحات كبيرة لذلك يجب عليهم تطوير أنفسهم وتعلم لغات مختلفة لأنهم سيحتاجونها.

- برج الميزان:
رغم كثرة المسؤوليات على مواليد برج الميزان هذا العام إلا أنهم سيكونون على قدر المسؤولية ويتجاوزون كل شيء يواجههم، يجب عليهم الصبر لأنهم سيحصدون نجاح كبير في نهاية العام.

- برج القوس:
سيستمتع مواليد برج القوس بالنجاح المهني في عام 2021 وسيتخذون قرارات مالية مهمة ويدرسون بعض المشاريع، ومن الممكن أن يقوموا بشراء عقار ويستفيدون من بعض عمليات البيع أو الشراء.

- برج العقرب:
عام 2021 سيكون عام متقلب على مواليد برج العقرب يجب عليهم التحلي بالصبر لتمر كل مشاكلهم التي سيواجهونها لكي يحققون نجاح كبير في النهاية.

- برج الجدي:
ستتولد فرصة ذهبية لمواليد برج الجدي في عام 2021 يمكن أن يكون بها خطوة السفر إلى خارج البلاد لتوقيع على عقد، أو إتمام صفقة العمل الذي سيتحقق من ورائه مكاسب مالية كبيرة.

- برج الدلو:
مواليد برج الدلو اشخاص واثقون من أنفسهم بشكل كبير، لذلك سيحققون نجاح كبير، وسيكسبون المزيد من المال لكن من المهم دائمًا الانتباه إلى أي منافسة، فبعضها يمكن ألا يكون شريف.

- برج الحوت:
النجاح سيحالف مواليد برج الحوت مهنيًا هذا العام، لكن يجب ان يحذروا من بعض التخبطات في نهاية العام، وأن يركزوا كل جهودهم على بداية السنة ليحصدوا ثمار النجاح خلال الأشهر القادمة.

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