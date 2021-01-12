إصابات كورونا 8.1 مليون حالة فى البرازيل

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 8.13 مليون حتى الساعة 0730 بتوقيت ساو باولو اليوم السبت، وفقًا لبيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 203 آلاف و580 حالة وفاة، مشيرة إلى تعافى 7.27 مليون شخص من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.ومر حتى الآن نحو 45 أسبوعًا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.