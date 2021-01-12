«تعليم أسوان» يحيل 4 من قيادات المديرية للتحقيق

أحالت مديرية التربية والتعليم بأسوان، برئاسة الدكتور خالد قبيصي، وكيل الوزارة، ثلاثة موجهين عموم ومدير إدارة نوعية داخل ديوان المديرية للتحقيق بديوان عام المحافظة.جاء ذلك لقيام موجهي العموم بتخطى حدود حق الشكوى وتخطى التسلسل الوظيفى دون الرجوع إلى الرئيس المباشر بالمخالفة لأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفى للعاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة وكذلك الكتاب الدورى رقم (1) لسنة 2016 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى ثبوت عدم صحة الادعاءات بحق من تقدموا بشكواهم، ما ترتب عليه إثارة العراقيل وتعطيل سير العمل، إضافة إلى تقديم صورة غير لائقة وغير حقيقية عن مستوى أداء العمل بالمديرية.بالنسبة لمدير الإدارة النوعية، تمت الإحالة للتحقيق لعدم قيامه بتنفيذ خطوط السير المكلف بها خلال الفترة السابقة لمتابعة العملية التعليمية بالمدارس وأيضًا لعدم وجود تقارير تؤيد ذلك، ما ترتب عليه مخالفة التعليمات المنظمة لسير العمل وإهدار المال العام، وذلك باعتباره قيادة بإدارة نوعية داخل ديوان المديرية.من جانبه، أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه سبق وأشار خلال اجتماعاته السابقة إلى أهمية تحقيق الانضباط الإدارى بكافة المؤسسات التعليمية وأن البداية ستكون بدايوان المديرية، حيث إنه من المفترض أن يكون القدوة والمثل الأعلى، مما ترتب عليه تشكيل لجان مختلفة مهمتها تحقيق الانضباط وكشف المخالفات.أضاف أنه لن يتوانى عن إحالة أى واقعة للتحقيق حال رصد أى مخالفات، مؤكدًا أنه لا بدّ أن يكون تعليم أسوان عنوانا للانضباط والجدية والشفافية، وأنه مثلما يعمل على تكريم المتميزين، سيضرب بيد من حديد على المخالفين والمقصرين، تحقيقًا لمبدأ الثواب والعقاب.