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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم منتهية الصلاحية في حملة مكبرة بالإسكندرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 07:29 م
حملة تموينية بالإسكندرية
حملة تموينية بالإسكندرية
هبه عويضه
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شنّ حى العامرية أول، الثلاثاء، حملة مكبرة، برئاسة اللواء حسام الشيخ؛ تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بالمتابعة الدورية بنطاق أحياء الثغر.

توجهت الحملة إلى المنطقة الصناعية بمرغم وخلالها تم التفتيش على 3 من المصانع، حيث تم التفتيش على مصنع ومجزر للدواجن، والتحفظ على ١٣٠ كيلو من اللحوم، و١٩ كيلو من الأسماك، منتهية الصلاحية، ومخالفة للشروط الصحية، وتم أخذ بعض العينات لتحليلها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما تم رصد غش تجارى بأحد المصانع لتصنيع وتقليد ماركات الشكولاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك، وتم غلق جزء منه لعدم توافر الشروط الصحية والبيئية، واشتراطات السلامة والصحة المهنية للخطورة الداهمة. وتم أخذ بعض العينات لتحليلها والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمى.

فى سياق متصل؛ تم ضبط مصنع مخالف يقوم بإعادة تدوير الزيوت المستعملة الخاصة بالسيارات وبيعها من جديد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك، والتحفظ على كميات الزيوت لتحليلها ومعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام.

جاء ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المتمثلة فى (الطب البيطرى، مديرية الشئون الصحية، مندوب السلامة والصحة المهنية، التموين، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، الأمن الصناعى، إدارة الرخص، إدارة إشغال الطريق، إدارة المتابعة، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.

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