رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«البريد المصري» الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:32 م
البريد المصري
البريد المصري
طارق عتمان
طباعة
أعلنت الهيئة القومية للبريد عن رعايتها الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، مصر ٢٠٢١، والتي تقام فعاليتها خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن رعاية البريد المصري هذه البطولة العالمية المهمة يعد حدثا تاريخيا، ويأتي في إطار استراتيجية الهيئة للقيام بمسئولياتها المجتمعية لدعم الرياضة المصرية بكافة أنشطتها في المحافل الدولية.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنظيم مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد يعد شهادة دولية توضح ثقة العالم في تنظيم مصر لهذه البطولة والخروج بها في أبهى صورة، رغم الظروف الاستثنائية والتي تتمثل في جائحة كورونا مشيرًا إلى أنه على ثقة كاملة في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على إقامة فعاليات البطولة بالشكل اللائق الذي يتناسب مع مكانة مصر وقدرتها على الإنجاز مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والاحترازية التي تحول دون تأثير فيروس كورونا على سير فعاليات البطولة لتكون البطولة مثالًا يحتذى به يمكن تكراره من قِبل دول أخرى في تنفيذ البطولات العالمية المختلفة.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن رعاية هيئة البريد لهذه البطولة جاء انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية الرياضة ودورها المحوري للتقارب بين الأمم والشعوب المختلفة.

جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد تقام في مصر خلال الفترة من ١٣ يناير حتى ٣١ يناير ٢٠٢١، بمشاركة 32 منتخبا دوليا وتستهل البطولة فعالياتها بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر وتشيلي يوم الأربعاء القادم، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

رسم لغلاف أحد مجلدات روايات «تانتان» يباع بسعر قياسي في مزاد

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر