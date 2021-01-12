«البريد المصري» الراعي الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد

أعلنت الهيئة القومية للبريد عن رعايتها الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، مصر ٢٠٢١، والتي تقام فعاليتها خلال الفترة من ١٣ وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١.وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن رعاية البريد المصري هذه البطولة العالمية المهمة يعد حدثا تاريخيا، ويأتي في إطار استراتيجية الهيئة للقيام بمسئولياتها المجتمعية لدعم الرياضة المصرية بكافة أنشطتها في المحافل الدولية.وأكد الدكتور شريف فاروق أن تنظيم مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد يعد شهادة دولية توضح ثقة العالم في تنظيم مصر لهذه البطولة والخروج بها في أبهى صورة، رغم الظروف الاستثنائية والتي تتمثل في جائحة كورونا مشيرًا إلى أنه على ثقة كاملة في قدرة مؤسسات الدولة المصرية على إقامة فعاليات البطولة بالشكل اللائق الذي يتناسب مع مكانة مصر وقدرتها على الإنجاز مع تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والاحترازية التي تحول دون تأثير فيروس كورونا على سير فعاليات البطولة لتكون البطولة مثالًا يحتذى به يمكن تكراره من قِبل دول أخرى في تنفيذ البطولات العالمية المختلفة.وأضاف الدكتور شريف فاروق أن رعاية هيئة البريد لهذه البطولة جاء انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأهمية الرياضة ودورها المحوري للتقارب بين الأمم والشعوب المختلفة.جدير بالذكر أن بطولة كأس العالم لكرة اليد تقام في مصر خلال الفترة من ١٣ يناير حتى ٣١ يناير ٢٠٢١، بمشاركة 32 منتخبا دوليا وتستهل البطولة فعالياتها بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي مصر وتشيلي يوم الأربعاء القادم، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.