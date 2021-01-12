غدًا.. آخر يوم في اختبارات المتقدمين للدفعة الرابعة بورشة «ابدأ حلمك»

أعلنت فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، أن غدا الأربعاء هو اليوم الأخير في اختبارات المتقدمين للدفعة الرابعة بورشة مسرح الشباب - التمثيل (ابدأ حلمك) في مرحلتها الأولى، وسيتم الإعلان بعد غد عن قائمة بأسماء المرشحين لدخول التصفيات النهائية تمهيدا لاختيار قائمة المقبولين النهائية.وكانت فرقة مسرح الشباب، قد بدأت في ديسمبر الماضي، الاختبارات الخاصة بمشروع "ابدأ حلمك"، من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة السابعة مساء على المسرح العائم بالمنيل.جدير بالذكر أن مشروع ورشة "ابدأ حلمك " تقام تحت رعاية ودعم الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة لتنمية المواهب وضخ دماء من شباب المسرحيين في مختلف عناصر العملية المسرحية، ويشرف عليها فنيا المخرجة عبير لطفي، ويشترط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، إلى جانب الالتزام بالحضور طوال فترة التدريب التي تستمر 6 أشهر، يتم خلالها تعليم كافة فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال والكتابة - الغناء والموسيقى، الأداء الحركي، وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب، تتم تدريبات الورشة من خلال مجموعة من المتخصصين الأكاديميين، وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، الدكتور علاء عبد العزيز "دراما"، الفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"، الفنار كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، الفنان فاروق جعفر "رقص" وأخيرا عادل حسان "إخراج".