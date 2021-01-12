ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية بجلسة التداول

بدأت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية جلسة التداول اليوم، على ارتفاع طفيف بينما يترقب المسثمرون انطلاق موسم الأرباح هذا الأسبوع بحثا عن قرائن على قوة الشركات الأمريكية والاقتصاد وينتظرون تفاصيل الحزمة القادمة من تحفيز اقتصادي رسمي.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.02 % إلى 31015.01 نقطة عند الفتح في بورصة وول ستريت بينما زاد المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 0.05 بالمئة إلى 3801.62 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.20 بالمئة إلى 13062.06 نقطة.