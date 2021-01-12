شركة إماراتية تبدأ حملة التلقيح ضد كورونا في 40 موقعًا

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)- أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات- افتتاح مركزين للتلقيح ضد فيروس كورونا في إمارة أبوظبي ومركز في إمارة دبي لمنح الراغبين من أفراد المجتمع فرصة الحصول على اللقاح.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء، أن المراكز تم إنشاؤها في وقت قياسي بلغ 4 أيام فقط بعد أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل اللقاح، لتكون الإمارات من بين الدول الأولى في العالم التي تطلق حملة لتلقيح أفراد المجتمع ضد كورونا.وأوضحت أنه سيتم تقديم لقاح (سينوفارم سي إن بي جي) ضد كورونا ضمن مرافق حددتها شركة (صحة)، وتشمل 35 مرفقًا تابعًا للخدمات العلاجية الخارجية في أبوظبي والعين، و6 مستشفيات في منطقة الظفرة، والمركز الوطني للمسح التابع لشركة (صحة) بميناء راشد والخوانيج في مدينة دبي، ومراكز المسح الواقعة في المناطق الصناعية، بسعة إجمالية تصل إلى 108 آلاف أسبوعيًا.