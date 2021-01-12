السيسي يوجه بتوفير احتياجات سكان 1500 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة»

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالمجموعة الوزارية المختصة والمسئولين عن المشروع القومي لتطوير قرى الريف في إطار مبادرة «حياة كريمة».ووجه الرئيس السيسي بالتواصل المباشر مع المواطنين من أهالي المرحلة الأولى للمشروع، وتضم ١٥٠٠ قرية بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع، والوقوف على متطلبات المواطنين الفعلية والاستماع لآرائهم تجاه تطوير مناطقهم.وشدد الرئيس على أن يشمل المشروع تنظيم التوزيع الإداري لمقار الخدمات الحكومية داخل المحافظات والقرى على نحو مُجمع تسهيلًا على المواطنين، وربطها إلكترونيًا بالوزارات المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لاستفادة تلك القرى من أحدث الخدمات والميكنة التي سيطبقها الجهاز الحكومي للدولة.