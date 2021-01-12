البابا فرنسيس: المجتمع يكون إنسانيًّا بقدر ما يعتني بأفراده الضعفاء

قال البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، في تغريدة له اليوم، إن المجتمع يكون إنسانيًّا بقدر ما يعتني بأفراده الضعفاء والمتألمين.وأضاف البابا فرنسيس: «نحن حملة غنى كبير يعتمد على هويتنا.. على الحياة التي نلناها، وعلى الخير الموجود فينا، وعلى الجمال الذي لا يُقهر والذي وهبنا الله إياه، لأننا على صورته، وكل فرد منا ثمين في عينيه، فريد ولا يمكن الاستغناء عنه في التاريخ».وتابع: «يكون المجتمع إنسانيًّا بقدر ما يعتني بأفراده الضعفاء والمتألمين، ويقوم بذلك بكفاءة تحرّكها المحبّة الأخويّة».