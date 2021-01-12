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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

الممثلة البريطانية «جوان كولينز» تتلقى لقاح كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:32 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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تلقت الممثلة البريطانية "جوان كولينز" 87 عاما، الجرعة لأولى من لقاح "أكسفورد– أسترا زينيكا" (Oxford-AstraZeneca) المكافح لفيروس" كورونا" المستجد (كوفيد- 19 )، وحثت البريطانيين على أن يحذوا حذوها.

وقالت"كولينز"، للبرنامج التليفزيوني "صباح الخير بريطانيا" (Good Morning Britain ): "أريد فقط أن أخبر أي شخص يشعر بالقلق حيال ذلك اللقاح، فلا داعي للقلق".. "كان أسهل شيء.. تمامًا مثل خدش بسيط ولم أشعر بأي ألم على الإطلاق.. ولم يكن لدي أي آثار جانبية لاحقة وشعرت أنني بخير تمامًا.. ذهبت إلى المنزل وتناولت مشروبًا".

وحثت أسطورة السينما مواطنيها الحرص على تلقى المصل، وأضافت بقولها: "اذهب من فضلك.. أعتقد الطريقة الوحيدة التى ستتجاوز بها هذا الوباء هى أن يتم تطعيم الجميع بأسرع ما يمكن".. هذا، وقد تلقت "جوان كولينز" لقاح "أكسفورد– أسترا زينيكا" فى عيادة "بلومزبرى"، في نفس اليوم الذي تلقت فيه الملكة إليزابيث والأمير فيليب التطعيمات ضد الفيروس.

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