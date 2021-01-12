محافظ قنا يتفقد إنشاءات الكوبري العلوي في أبوتشت

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بالكوبري العلوي، والذي سيتم تنفيذه أعلى مزلقان السكة الحديد بمدينة أبوتشت.وأوضح الداودي أن الكوبري سيتم تنفيذه بتكلفة إجمالية حوالي ٢٠٠ مليون جنيه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، وسوف يسهم بشكل كبير فى تحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام، مشددًا على مسئولى الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال، مع ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة فى التنفيذ.وأكد المحافظ على الاهتمام الذى توليه الدولة بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات، خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى، لافتا إلى أن المحافظة شهدت فى الفترة الماضية طفرة كبيرة فى قطاع الكبارى، حيث تم إنشاء عدد من الكبارى أعلى خط السكة الحديد، منها "كوبرى نجع حمادى العلوى" بمرحلتيه الأولى والثانية، وكوبرى المعنا العلوى، وكوبرى قوص العلوى، بالإضافة إلى تطوير الكوبرى العلوى أعلى محطة سكك حديد قنا، هذا بالإضافة إلى محور التنمية (قوص– نقادة) بطول 19 كم على النيل.