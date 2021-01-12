رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الخميس.. منوعات غنائية على مسرح دار أوبرا الإسكندرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:59 م
مسرح دار أوبرا الإسكندرية
مسرح دار أوبرا الإسكندرية
هبه عويضه
طباعة
تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء الخميس المقبل، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ومشاركة نجوم الفرقة.

يتضمن برنامج الحفل باقة من المنوعات الغنائية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربي، ويبدأ الفاصل الأول بموسيقى ليالى المنصورة للفنان الراحلعطية شرارة أداء الأوركسترا، بكره تعرف أداء الفنانة دعاء رجب يافايتنى فى حيرة مشغول البال، أداء الفنان حسام كمال، دوبنا حبايبنا أداء الفنانة نعمة عصمت، بهية أداء الفنان أحمد رجب، العيون السود أداء الفنانة آلاء أيوب.

وبالفاصل الثانى من الحفل يقدم الفنان أمير الرفاعى الحلوة داير شباكها، اشهدوا، ليلة امبارح، عينى بترف أداء الفنان كريم زيدان، وتختتم الفنانة مروة حمدى الحفل بمجموعة من اغنيات زمن الفن الجميل.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى قد تم تأسيسها فى الموسم الفنى لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

موضوعات متعلقة

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوى

ترقيات المعلمين 2021.. رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين صحيفة أحوال المعلم

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

صدور رواية «الزينة.. سيرة وجع» للدكتور محمد الباز

هدى أنور تعلن عن إطلاق دورة جديدة من «المعتكف الكتابي»

«كتابة شعر الفصحى العمودى والحر».. محاضرة بثقافة الفيوم

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر