نصائح لتجنب الإصابة بالإنفلونزا

تزيد تقلبات الطقس المفاجأة من احتمالية الإصابة بعدة أمراض، وبالتزامن مع ذلك رصد موقع «health» الطبي نصائح الأطباء للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا.أظهرت دراسة حديثة أصدرها علماء من الصين والولايات المتحدة أن تقلبات الطقس المفاجئة تزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد الشديدة، حيث درس الباحثين الفترة من 1 يناير 1997 إلى 28 فبراير 2018 أي 7729 يومًا، حيث تم إجراء تحليل إحصائي لبيانات الإنفلونزا من أربعة بلدان خلال نفس الفترة الزمنية.وكشف الباحثون أن تقلبات الطقس المفاجئة في خريف عام 2017 وضعت أساس لانتشار الإنفلونزا خاصة في الأماكن المكتظة بالسكان.أما عن الاحتياطات لتجنب الإصابة تشمل.لقاح الأنفلونزامن الأفضل وتعتبر من الوسائل القوية في مقاومة الإنفلونزا، اللقاح الموسمي من خلال الهيئات المعترف بها التابعة للحكومة.الراحةلابد من اتخاذ فترة الراحة الكاملة في حالة الشعور بنزلة البرد حتى لا يتفاخم الأمر، خاصة من خلال النوم من 6 إلى 8 ساعات بشكل يومي.غسل اليدينالاهتمام بشكل كبير بغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية للتأكد من خلوها من الفيروسات بشكل كامل، وتعقيم الأماكن قبل لمسها.