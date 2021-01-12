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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مائدة مستديرة لمناقشة أزمة السياحة بالأقصر بعد تداعيات كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:51 م
لجنة تسويق السياحة
لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر
هدى الأمير
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نظمت لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، الثلاثاء، مائدة مستديرة، بحضور رؤساء الشركات السياحية ومديري الفنادق العائمة والثابتة، والدهبيات ومسؤولي وزارة السياحة؛ لبحث تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالاقصر، إن المائدة تبحث بشكل أكثر جدية تداعيات أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على القطاع السياحي وتأثر بها كافة العاملين الذي يشكلون نسبة 70% من سكان الأقصر، وكيفية الخروج بمقترحات من شأنها التقليل من حدة وطأتها على القطاع السياحي، ووضع خطط تسويقية وترويجية للسياحة الثقافية فيما بعد كورونا، ووضع خطط فورية لمراعاة البعد الاجتماعي لأصحاب المهن المرتبطة بالسياحة.

أضاف عثمان أن المائدة ناقشت تدعيات أزمة كورونا على الأزمة الثقافية ومشكلة تدنى الأسعار فى المنشآت السياحية، ما يؤدى إلى تدنى مستوى الخدمة.

وناقشت ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي ودعم المنشآت السياحية من فنادق ومراكب فى محيط الأقصر وأسوان عن طريق تفعيل مبادرات البنك المركزى لدعم المنشآت السياحية فى العمالة والتجديد والاحلال. وضرورة التركيز على اكتمال البنية التحتية فيما بين الأقصر وأسوان والبحر الأحمر كأحد دعائم السياحية الثقافية وضرورة الإعداد لحدث تاريخى هام وهو الانتهاء من طريق الكباش وان يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما ناقشت الدائرة ضرورة الاكتشافات الأثرية الرائعة التى تتبناها الدولة، متمثلة فى وزراة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، وضرورة ايجاد قنوات اتصال مستمرة مع الأجهزة التنفيذية للدولة سواء فى المحافظة أو الوزارات المختصة أو مجلس الدولة.

كما تناول العديد من أوجه التسويق التى تتطلبها الأقصر من تغيير النظرة لدى السائح وإعادة اكتشاف الأقصر من جديد، للبحث عن آليات جديدة لجذب نوعية أخرى من السياح لزيادة التدفقات السياحية.

وقال ثروت عجمى، رئيس غرفة السياحة بالأقصر، إن المائدة ألقت الضوء على العديد من المشكلات التى تواجه القطاع السياحى منها مشكلة الطرق التى تربط بين الأقصر والمدن السياحية فى أسوان والبحر الأحمر وقنا وسوهاج، مشددًا على ضرورة تفعيل المرور على عدد من الطرق التى توفر المسافات بين المدن من 2-4 ساعات فى الرحلة يمكن استغلالها فى زيارة معبد الكرنك ووادى الملوك والملكات، بجانب ضرورة العمل على إيجاد حلول لمشكلات العمالة والتأمينات فى أقرب وقت حتى ندعم القطاع السياحي. 

وقال ناصر مرعي، صاحب شركه سياحية ومستثمر وعقارى لا بدّ من الاهتمام بالبنية التحتية ومداخل المزارات الأثرية والسياحية ولا توجد حمامات للسائحين لقضاء الحاجة بعد الانتهاء من الزيارات.
مائدة مستديرة لمناقشة أزمة السياحة بالأقصر بعد تداعيات كورونا
مائدة مستديرة لمناقشة أزمة السياحة بالأقصر بعد تداعيات كورونا
مائدة مستديرة لمناقشة أزمة السياحة بالأقصر بعد تداعيات كورونا
مائدة مستديرة لمناقشة أزمة السياحة بالأقصر بعد تداعيات كورونا

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