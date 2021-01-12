السجن عامين وغرامة 5 آلاف جنيه لـ«مستريح المنيا»

عاقبت محكمة جنح مركز المنيا، برئاسة المستشار أسامة إسماعيل، الثلاثاء، "مستريح" جديدا بالسجن لمدة عامين وغرامة 5 آلاف جنيه، حيث استولى على 9 ملايين جنيه بطريق النصب والاحتيال.وقال الدكتور على يسري، محامى المجنى عليهم، إن محكمة جنح مركز المنيا عاقبت المتهم "محمد.ص.أ" حضوريا بالسجن عامين وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة النصب والاحتيال على 7 مواطنين استولى منهم على 9 ملايين جنيه من الضحايا، وهم: معتز محمد عمر وأحمد خلف مرسي وطه محمد عبدالجابر ورمضان عبدالوهاب محفوظ ومحمد أبوالعيون وعمر رمضان عبدالوهاب وأحمد محمد حسان.وأشار محامى الضحايا إلى أن المتهم استولى على مبالغ طائلة بحجة تحقيق أرباح شهرية وإيهامهم بقيامه بمشروع وهمي باستخدام أساليب احتيالية، إلى جانب أن المتهم مسجل خطر ومتهم في عدة قضايا جنائية.كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة العاجلة بتهمة النصب والاحتيال واستخدام حيل وهمية بغرض جمع أموال من المواطنين.