رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السجن عامين وغرامة 5 آلاف جنيه لـ«مستريح المنيا»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:40 م
محكمة
محكمة
المنيا ـ على حسين
طباعة
عاقبت محكمة جنح مركز المنيا، برئاسة المستشار أسامة إسماعيل، الثلاثاء، "مستريح" جديدا بالسجن لمدة عامين وغرامة 5 آلاف جنيه، حيث استولى على 9 ملايين جنيه بطريق النصب والاحتيال.

وقال الدكتور على يسري، محامى المجنى عليهم، إن محكمة جنح مركز المنيا عاقبت المتهم "محمد.ص.أ" حضوريا بالسجن عامين وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة النصب والاحتيال على 7 مواطنين استولى منهم على 9 ملايين جنيه من الضحايا، وهم: معتز محمد عمر وأحمد خلف مرسي وطه محمد عبدالجابر ورمضان عبدالوهاب محفوظ ومحمد أبوالعيون وعمر رمضان عبدالوهاب وأحمد محمد حسان.

وأشار محامى الضحايا إلى أن المتهم استولى على مبالغ طائلة بحجة تحقيق أرباح شهرية وإيهامهم بقيامه بمشروع وهمي باستخدام أساليب احتيالية، إلى جانب أن المتهم مسجل خطر ومتهم في عدة قضايا جنائية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة العاجلة بتهمة النصب والاحتيال واستخدام حيل وهمية بغرض جمع أموال من المواطنين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

صدور رواية «الزينة.. سيرة وجع» للدكتور محمد الباز

هدى أنور تعلن عن إطلاق دورة جديدة من «المعتكف الكتابي»

«كتابة شعر الفصحى العمودى والحر».. محاضرة بثقافة الفيوم

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر