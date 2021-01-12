سعفان: القياد السياسية تولي اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة

حذر محمد سعفان وزير القوى العاملة، من الاستغلال السيئ للمبادرات التي يتم إطلاقها لحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا من بعض المغرضين أعداء الوطن، من حيث الإعلان عن تسجيل للعمالة غير المنتظمة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنواعها للحصول على المنحة الرئاسية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرفها للعمالة غير المنتظمة، وأن هذه المحاولات إنما تدل على أن هناك العديد من المحاولات للنيل من هذا الوطن ومواطنيه.ونبه الوزير، خلال إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، اليوم، على أهمية عدم الانسياق خلف تلك المواقع وعدم الدخول إليها، مشيرا إلى أن المواقع الرسمية سواء التابعة لوزارة القوى العاملة أو لرئاسة مجلس الوزراء هي المواقع التي يجب أن يتم متابعتها والاطلاع على ما ينشر فيها، وما غير ذلك فهى مواقع مشبوهة لا يجب الدخول عليها، حرصًا على المواطنين وضمان سرية بياناتهم، لافتا إلى أن أي مبادرة سيتم إطلاقها لرعاية تلك الفئات سيتم الإعلان عنها على المواقع الرسمية التي تم الإشارة إليها.وأكد الوزير، أن الدولة المصرية متمثلة في قيادتها السياسية تولي اهتماما كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، ظهرت في المنحة الرئاسية التي وجه الرئيس بصرفها لتلك الفئة في المرحلة الأولى منها، واستمرارها لمرحلة أخرى، بهدف دعم وحماية ورعاية تلك الفئة في ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم، بما يؤكد على دعم الدولة لأبنائها في جميع الظروف.