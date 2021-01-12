رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: القياد السياسية تولي اهتماما كبيرا بالعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:48 م
سعفان
سعفان
دعاء جابر - مصطفى دياب
طباعة
حذر محمد سعفان وزير القوى العاملة، من الاستغلال السيئ للمبادرات التي يتم إطلاقها لحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا من بعض المغرضين أعداء الوطن، من حيث الإعلان عن تسجيل للعمالة غير المنتظمة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بأنواعها للحصول على المنحة الرئاسية التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرفها للعمالة غير المنتظمة، وأن هذه المحاولات إنما تدل على أن هناك العديد من المحاولات للنيل من هذا الوطن ومواطنيه.

ونبه الوزير، خلال إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل"، اليوم، على أهمية عدم الانسياق خلف تلك المواقع وعدم الدخول إليها، مشيرا إلى أن المواقع الرسمية سواء التابعة لوزارة القوى العاملة أو لرئاسة مجلس الوزراء هي المواقع التي يجب أن يتم متابعتها والاطلاع على ما ينشر فيها، وما غير ذلك فهى مواقع مشبوهة لا يجب الدخول عليها، حرصًا على المواطنين وضمان سرية بياناتهم، لافتا إلى أن أي مبادرة سيتم إطلاقها لرعاية تلك الفئات سيتم الإعلان عنها على المواقع الرسمية التي تم الإشارة إليها.

وأكد الوزير، أن الدولة المصرية متمثلة في قيادتها السياسية تولي اهتماما كبيرًا بالعمالة غير المنتظمة، ظهرت في المنحة الرئاسية التي وجه الرئيس بصرفها لتلك الفئة في المرحلة الأولى منها، واستمرارها لمرحلة أخرى، بهدف دعم وحماية ورعاية تلك الفئة في ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم، بما يؤكد على دعم الدولة لأبنائها في جميع الظروف.

موضوعات متعلقة

«طلب النهاية».. كواليس مقتل أستاذ جامعى أسفل عجلات سيارة نقل بطريق الواحات

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

رسم لغلاف أحد مجلدات روايات «تانتان» يباع بسعر قياسي في مزاد

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر