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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«نتفليكس» تعلن عن قائمة الأفلام الجديدة لعام 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:48 م
نتفليكس
نتفليكس
دعاء عبد المقصود
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أعلنت نتفليكس، الشركة الرّائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمة البث الترفيهي، عن بداية قوية ومشوقة لعام ٢٠٢١ من خلال قائمة لأهم الأفلام التي سيتم عرضها في هذا العام حيث سيتم عرض فيلم جديد كل أسبوع ابتداء من ١١ يناير.

وتستعد نتفليكس هذا العام لإصدار مجموعة كبيرة من الأفلام التي سوف تفاجئ وتسعد محبي السينما حول العالم، من إبداع أهم صناع السينما الحاصلين على جوائز عالمية، ومنهم جين كامبيون (فيلم The Power of the Dog)، باولو سورنتينو (The Hand of God)، وأدم ماكاي (Don’t Look Up).

تضمن قائمة الأفلام مجموعة مختلفة من الأنواع والفئات التي يحبها الجمهور ومنها أفلام الزومبي (Army of the Dead)، رعاة البقر (The Harder They Fall، Concrete Cowboy)، وأفلام المراهقين الرومانسية (بما فيها الأجزاء الأخيرة لثلاثية أفلام كل من To All the Boys وThe Kissing Booth)، الأفلام المستوحاة من روايات محببة للجمهور(The Woman in the Window، Munich، The Last Letter from Your Lover). بالاضافة الى أفلام الإثارة والأكشن (Red Notice، Sweet Girl، Kate)، وأفلام العائلة التي تتيح فرصة للأسرة للتجمع حول الشاشة معًا (YES DAY، Back to the Outback، Finding ‘Ohana).

مجموعة الأفلام التي أعلنت عنها نتفليكس تضم مجموعة من أكبر نجوم السينما مثل ليوناردو دي كابريو، ساندرا بولوك، دواين جونسون، إدريس ألبا، ميريل ستريب، زندايا، جينيفر لورينس، رايان رينولدز، جينيفر جارنر، جيل جادوت، ديف باوتيستا، ناعومي واتس، جيك جيلينهال، جون دافيد واشنطن، وأوكتافيا سبنسر. هذه الأفلام ستكون بالاشتراك مع صناع الأفلام المفضلين للجمهور مثل زاك سنايدر، نورا فينجشدت، جو رايت، أنتوان فوكوا، شون ليفي، روبرت بولتشيني، شاري سبرينجر بيرمان، والعمل الإخراجي الأول لكل من هال بيري ولين مانويل ميراندا.

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