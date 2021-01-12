الجمعة.. يحيى خليل يلتقى جمهوره على «أوبرا الإسكندرية»

يعود رائد موسيقى الجاز، يحيى خليل، بعد فترة غياب ليلتقي بجمهوره في أولى حفلاته خلال العام الجديد، الذي يقام في الثامنة مساء الجمعة المقبل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ويستضيف خلاله مغنية الجاز والبلوز الكندية شيري بلوور، بمصاحبة مجموعة من أبرع العازفين المصريين.يقدم باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها دنيا، الأمل، إيقاع الروح، ومختارات من مؤلفات الجاز العالمية إلى جانب تنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية التي قام خليل بإعادة صياغتها بأسلوب الجاز.المعروف أن يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ عودته من الولايات المتحدة، وهو مثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته في العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج.