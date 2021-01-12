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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعليم القليوبية تطالب بحصر أعداد معلمي رياض الأطفال والابتدائي

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:19 م
رياض الأطفال
رياض الأطفال
نورهان عبدالرحمن
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شددت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية على الإدارات التعليمية التابعة لها، بموافاتها بأعداد معلمي وموجهي رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021.

وأكدت المديرية، أن يتضمن البيان جميع من هم على رأس العمل أو شاغلًا الوظيفة بصفة أصلية أو منتدب للتدريس أو التوجيه في الصفوف المشار إليها، وكذلك المعلمات لهذه الصفوف الحاصلات على إجازة وضع أو الحاصلات على إجازة استثنائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء والمرضي بأجر كامل، والمصابين بفيروس كورونا، أو المخالطين لمرضى فيروس كورونا.

وذلك خلال أسبوع منعا للمساءلة القانونية.

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