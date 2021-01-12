الوطنية للإعلام: نقل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد عبر ON time sport 3

تنقل قناة أون تايم سبورت ٣، غدًا الأربعاء، افتتاح الحدث الرياضي العالمي بطولة كأس العالم لكرة اليد، كما تذيع مباراة الافتتاح بين منتخب مصر ومنتخب شيلى.وأنهت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وبالتعاون مع المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى كل استعداداتها من كاميرات وسيارات البث وكل أطقم العمل لتغطية تلك الاحتفالية الرياضية العالمية المقامة على أرض مصر، ونقل كل مباريات البطولة.وتنقل قناة أون تايم سبورت 3، مساء غد الأربعاء احتفالية افتتاح البطولة ويعقبها إذاعة المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر في مواجهة منتخب تشيلي، ويقدم التعليق وتحليل كل مباريات البطولة نخبة من المعلقين والمتخصصين فى كرة اليد لتقديم مشاهدة ممتعة ومتميزة للمشاهدين عبر قناة أون تايم سبورت ٣.