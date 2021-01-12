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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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كل ما تريد معرفته عن مونديال كرة اليد مصر 2021
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:40 م
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تنطلق غدًا بطولة العالم لكرة اليد رقم 27 مصر 2021 بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة ، التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه.
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