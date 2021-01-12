كل ما تريد معرفته عن مونديال كرة اليد مصر 2021





تنطلق غدًا بطولة العالم لكرة اليد رقم 27 مصر 2021 بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة ، التي تستضيفها مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 من الشهر نفسه.