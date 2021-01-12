تواصل سلسلة مكاسب بورصتى الإمارات وقطر بلا تغيير يذكر

واصلت بورصتا الإمارات سلسلة مكاسبهما اليوم الثلاثاء، ودعمت أسهم القطاع المالي المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي ليصعد لرابع جلسة على التوالي.وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعًا 0.4 بالمئة، إذ تقدم سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك في الإمارات، 0.9 بالمئة، في حين زاد سهم بنك أبوظبي الإسلامي واحدًا بالمئة.وفي دبي، زاد مؤشر الأسهم الرئيسي 0.1 بالمئة، مدعومًا بصعود 1.2 بالمئة لسهم بنك دبي الإسلامي وارتفاع 0.9 بالمئة لسهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة.وسجل المؤشران القياسيان لأبوظبي ودبي مكاسب في سبع من إجمالي ثماني جلسات منذ بداية العام.ومما دعم المكاسب الأوسع نطاقًا في المنطقة اليوم، أن قفزت أسعار النفط إلى ذروة 11 شهرًا صوب مستوى 57 دولارا للبرميل، إذ يعوض تقلص الإمدادات والتوقعات بنزول مخزونات البترول الأمريكية المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميًا.وتعتزم السعودية خفض الإنتاج مليون برميل يوميًا إضافية في فبراير ومارس للحيلولة دون زيادة المخزونات. ومن المتوقع أن تظهر أحدث تقارير الإمدادات في الولايات المتحدة نزول مخزونات الخام للأسبوع الخامس على التوالي.وارتفع المؤشر القياسي للأسهم السعودية 0.2 بالمئة، وكان سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية الأفضل أداء على المؤشر بصعوده 1.4 بالمئة.وربح سهم شركة العمران للصناعة والتجارة المصنعة لمكيفات الهواء حوالي عشرة بالمئة، في حين تقدم سهم الشركة المالية المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 8.8 بالمئة.وفي قطر، أنهى المؤشر تعاملات اليوم دون تغيير يذكر.وارتفع سهما شركة أريد للاتصالات وشركة بلدنا للسلع الاستهلاكية 2.5 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب، بينما هبط سهم إزدان القابضة للعقارات 3.5 بالمئة.وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.5 بالمئة، مدعومًا بصعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص في البلاد، 2.1 بالمئة.وأبلغ البنك المركزي المصري البنوك إنه لن يسمح لها بإجراء توزيعات نقدية من الأرباح السنوية أو المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين، وذلك "تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كوفيد-19".وانخفضت بعض أسهم القطاع المالي الأخرى مثل سهم كريدي أجريكول مصر وسهم البنك المصري لتنمية الصادرات اللذين هبطا 8.3 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب.السعودية.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 8884 نقطة.أبوظبي.. صعد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5258 نقطة.دبي.. زاد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2701 نقطة.قطر.. هبط المؤشر 0.04 بالمئة إلى 10839 نقطة.مصر.. تقدم المؤشر 0.5 بالمئة إلى 11340 نقطة.البحرين.. ربح المؤشر 0.4 بالمئة ليسجل 1458 نقطة.سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 1.4 بالمئة إلى 3675 نقطة.الكويت.. صعد المؤشر 0.6 بالمئة إلى 6169 نقطة.