الفساتين القطيفة موضة موسم شتاء 2021

الفساتين الميدي المخمل

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أصبح قماش القطيفة من الموضات الرائجة جدا لموسم فصل شتاء عام 2021 وتضفي الفساتين القطيفة التميز والأناقة إلى الإطلالة، سواء في التصميمات أو في الألوان التي أصبحت متغيرة كثيرًا عن المواسم السابقة.قدمت جميع دور الأزياء الفساتين الميدي بتصميمات وقصات مختلفة وبموضة عصرية لكي تمنح إطلالة مفعمة بالأنوثة وهذه الفساتين المصممة من المحتمل تعتبر الاختيار الأمثل لسهرات وحفلات الشتاء.اختارت الدور العالمية للأزياء والعلامات التجارية المختلفة أن تقدم أجمل الفساتين الخاصة بموسم الشتاء، فاختارتها بألوان دافئة وداكنة تمنح الدفء في ظل الطقس البارد، ومن أبرز الألوان التى تربعت على عرش الموضة كانت الأسود والخمري والأزرق الملوكي والأحمر.قام بعض الدور العالمية للأزياء بتقديم الفساتين القطيفة الممزوجة مع الأقمشة الآخرى، مثل الشيفون والدانتيل والأقمشة الشفافة للحصول على إطلالة انيقة وجريئة وعصرية لمختلف المناسبات.