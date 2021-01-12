وزير القوى العاملة: أطلقنا 18 برنامجًا لذوى الهمم ضمن مبادرة «مصر بكم أجمل»

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الإعاقة.وأكد الوزير خلال إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة اليوم، على حرص الوزارة على استمرار عقد المبادرة في محافظات مصر، لتكون فرصة لنا جميعًا بأن نلتقي من حين لآخر مع أصحاب الهمم والعزيمة لنشهد معهم الإصرار والتحدي والقدرة على العطاء.وقال، إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت حتى الآن 18 برنامجًا من مبادرة "مصر بكم أجمل" في 6 محافظات، بإجمالي 893 شابًا من مختلف الإعاقات، وتم توفير 623 فرصة عمل، بعد تدريبهم علي متطلبات سوق العمل وكيفية التغلب على صعوبات العمل وإدارة الوقت وتشريعات العمل، وأحكام السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم تدريبهم على كيفية إقامة مشروع ومناقشة أفكار مشروعات بلغت 270 فكرة مختلفة.وأشار الوزير، إلى أن المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.