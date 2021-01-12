بدء أعمال اللجنة المشكلة لفرز الأصوات لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد

بدأت اللجنة المكلفة للإشراف على انتخاب رئيس المجلس في عملها لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد.وتم تشكيل اللجنة برئاسة النائب إيهاب إسكندر، وعضوية كل من حسن عمر حسانين (مستقبل وطن)، وهشام هلال (مصر الحديثة)، هشام حسن (مستقل)، مصطفي بدران (حماة وطن)، محمد أحمد مصطفي ( الشعب الجمهوري)، محمد رمضان (مستقل).ويشهد مقعد رئاسة مجلس النواب منافسة بين 4 مرشحين بعدما أعلن عن كل من المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، وعضو مجلس النواب (مستقل)، واللواء محمد صلاح أبوهميلة (حزب الشعب الجمهوري)، والدكتور أحمد عبدالحميد يوسف دراج، النائب محمد مدينة (حزب الوفد) ترشحهم لرئاسة مجلس النواب 2021، وذلك بعد إعلان الكاتبة فريدة الشوباشي، بصفتها رئيسة الجلسة الافتتاحية فتح باب الترشح. وقد بدأ الأعضاء في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئيس.