صيانة عطل مفاجئ في خط مياه شرب بحي شمال المنيا (صور)

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإصلاح عطل مفاجئ بخط مياه الشرب بشارع عدنان المالكي بحي شمال المدينة نتيجة كسر بإحدي الوصلات الموجودة بالشارع وتم السيطرة علي المياه التي تسربت للشارعوتابع العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا قيام الوحدة المحلية اليوم بإصلاح كسر بوصلة مياة شرب بحي شمال المنيا، بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي اليوم، نسبب فيعطل بخط مياه الشرب بشارع عدنان المالكي وانقطاع المياة وتسريبها.بالشارع. وتم تغيير ماسورة المياة بالشارع.أوضح محمود حسين، رئيس حي شمال المنيا أنه جري صيانة الأعطال بمعرفة شركة المياه بالمنيا وعقب الانتهاء منها جرى ضخ المياه بالشبكة مرة أخرى، مع التأكد من سلامة الخط الذي جرى صيانته.أضاف رئيس الحي أنه تم تنفيذ حملة لنظافة شوارع حي شمال المنيا والميادين الموجودة بنطاقة شملت شوارع طه حسين وعدنان المالكي وابن خصيب وغيرها من الميادين.