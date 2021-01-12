نائب: برلمان 2021 عليه دور كبير في استكمال ما بدأه المجلس المنقضي

أكد محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، أن مجلس النواب 2021، عليه دور كبير في استكمال ما بدأه المجلس المنقضي، لمواصلة البنية التشريعية ومساندة الدولة، ومواجهة التحديات، التي تواجه مصر.وأضاف "زين الدين" عقب أداء اليمين الدستورية، في الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن النواب سيواصلون الجهد لاستكمال المسيرة من أجل مصلحة مصر والمصريين، لافتًا إلى أنه سيبذل كل ما يستطيعه لخدمة شعب مصر وأهالي البحيرة وإدكو وأبو حمص.وأكد "زين الدين"، أن مجلس النواب الجديد ملقى على عاتقه مهام جسام، وآمال عريضة من جموع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن مكتبه مفتوح طوال الوقت لاستقبال كل من يريد مقابلته، والعمل على قضاء حوائج الجميع.