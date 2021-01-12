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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ قنا: ننتج 36.5% من إجمالي محصول القصب فى مصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:35 م
اللواء أشرف الداودي
اللواء أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء موسم عصير القصب لعام 2021 بمصنع سكر نجع حمادي، والذي يعد أقدم مصانع مصر بالصعيد لعصر القصب والذي أنشئ فى عهد الخديو إسماعيل إلا إنه تم افتتاحه عام 1897، وذلك بحضور المهندس الظافر أحمد توفيق رئيس مصنع سكر نجع حمادي وعدد من العاملين بالمصنع.

وأكد محافظ قنا أن قصب السكر، أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تتميز بها المحافظة، حيث تقدر المساحة المنزرعة به 116 ألفًا و616 فدانًا تنتج 5607540 طن قصب خام تمثل 36.5% من إجمالي إنتاج الجمهورية من قصب السكر، حيث تعد المحافظة الأولى فى إنتاج السكر على مستوى الجمهورية من خلال 3 مصانع لتكرير وإنتاج السكر بمدن نجع حمادى ودشنا وقوص.

وتابع المحافظ كافة العمليات والمراحل التي يمر بها المحصول بدءا من عمليات الشحن والتفريغ والعصر والتسخين والمعالجة، وأكد الداودي علي سعي الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر حيث انه من المحاصيل متعددة الاغراض سواء في السكر وصناعة العسل والأعلاف والورق والأخشاب كما يوفر فرص عمل كبيرة مباشرة وغير مباشرة.

وتفقد الداودي محطة أبحاث القصب بالمصنع واستمع الي شرح تفصيلي لاصناف القصب المختلفة وانتاجيتها للفدان كما اطلع على عينات لمرحلة ما قبل الجذور ومرحلة الجذور ومرحلة التفريغ لقصب السكر مؤكدا علي أهمية تطوير زراعة القصب من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات.

أوضح رئيس مصنع سكر نجع حمادي، أن الطاقة الانتاجية للمصنع تبلغ مليون و500 ألف طن من قصب السكر سنويًا، كما أشار أنه تم الانتهاء من استعدادات استقبال موسم العصير من خلال جميع صيانة خطوط الديكوفيل وتجديد العربات الناقلة للقصب بالإضافة إلى صيانة الماكينات الخاصة بالمصنع صيانة كاملة، مؤكدا سعيه لتطوير منظومة العمل بالمصنع للنهوض بمحصول قصب السكر وتحقيق أعلى عائد منه.

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