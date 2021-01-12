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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرياضة يلتقط صورًا تذكارية مع كأس العالم لليد (صور)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:33 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
فاتن غلاب
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التقط الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صورًا تذكارية مع كأس العالم لكرة اليد فور وصوله لمطار القاهرة الدولي مع منتخب الدنمارك الذي يحمل لقب البطولة الأخيرة. 

وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي بقيادة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة بالمطار، لانهاء اجراءات وصول المنتخبات الخمس فور وصولهم، وتم تخصيص أوتوبيسات معقمة لنقل المنتخبات المشاركة في البطولة، وذلك من مطار القاهرة فور وصول طائرتهم. 

وتم تنظيم دخول الأوتوبيسات من باب 35 المخصص للبضائع، لإحضار اللاعبين من على الطائرة، كما يتولي فريق من الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي إجراء التحاليل اللازمة داخل الأوتوبيسات المعقمة لكل الوافدين للبطولة، وذلك للتاكد من خلوهم من أي عدوى.

وتتولى سلطات أمن المطار تأمين خروج اللاعبين ومرافقة الأتوبيسات المعقمة إلي المسكرات الخاصة بفرق اللاعبين، وتم تخصيص 4 فنادق بالقاهرة، لاستقبال واستضافة كل المنتخبات المشاركة في البطولة منذ لحظة وصولهم حتى انتهاء البطولة، وذلك حفاظا على سلامتهم ومنعا للاختلاط بهم.

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