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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 31 مخالفة تموينية بمدينتى الضبعة والحمام

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:46 م
حملة تموينية بمدينتي
حملة تموينية بمدينتي الضبعة والحمام
ياسمين شعيب
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قال حسن الشيباني، مدير تموين مطروح، الثلاثاء، إنه تم شن حملة تموينية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين، للمرور على عدد من المحلات بمدينتى الحمام والضبعة.

أوضح مدير المديرية، أن الحملة أسفرت عن ضبط 31 مخالفة تموينية، منها 14 مخالفة بمدينة الحمام، و17 مخالفة بمدينةالضبعة، وشملت المخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة للبيع.

تم تحرير المحاضر بقسم شرطة الحمام والضبعة واستكمال الإجراءات للعرض على الجهات المختصة للنظر والتصرف.

من ناحيته، شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على المتابعة المستمرة لضبط أي مخالفات فيما يقدم للمواطنين من سلع أو منتجات غذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي مع إحكام الرقابة وضبط الأسواق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفات مع مراجعة كل ما يتم تقديمه وعرضه للبيع منعّا لاستغلال المواطنين والحفاظ على سلامة المعروض، وما يقدم لهم من سلع غذائية.

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