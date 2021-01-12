رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تأهيل السويس» يشكو مديرية التضامن للنيابة الإدارية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:32 م
عادل الدكروني
عادل الدكروني
كريم أنور
طباعة
تقدم عادل الدكروني، رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسويس، بشكوى للنيابة الإدارية ضد مديرية تضامن السويس بشأن الموقف المالي للجمعية والمركز خلال الفترة قبل توليه إدارة المركز.

وقال الدكروني إنه تسلم المركز منذ عام ونصف في وجود لجنة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي، دون أن يتسلم حتى الآن أية دفاتر مالية توضح الموقف المالي للفترة السابقة على توليه مجلس إدارة الجمعية والمركز.

أشار الدكروني خلال شكواه للنيابة الإدارية إلى أنه لا توجد أي دفاتر مالية أو أرشيف، لمعرفة أوجه الصرف خلال السنوات السابقة، بالرغم من أن الجمعية مشهّرة منذ 1966.

كان الدكروني قد تمكن خلال ديسمبر الماضي من استرداد 29 ألف و335 جنيه لصالح التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالسويس قيمة مسروقات منذ عام ٢٠١١.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز إنه في ٢٠١١ تعرض مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالمثلث للسرقة لكن لم يتم تحديد الشخص المسئول عن السرقة، لكن منذ تولى رئاسة مجلس إدارة التأهيل بالسويس تم التعاون مع الجهات المختصة والجهات القضائية وتم القبض على الجاني وحكمت المحكمة باسترداد مبلغ ٢٩٣٣٥جنيه قيمة المسروقات.

موضوعات متعلقة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

هشام طلعت مصطفى يتحمل تكاليف لقاح كورونا لـ2 مليون مواطن

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وفاة رجل الأعمال الأمريكى شيلدون أديلسون عن عمر 87 عامًا

رابط تسجيل استمارة التقدم إلى امتحانات الثانوية العامة 2021

لأول مرة.. علماء فلك يرصدون مجرة بعيدة «تموت»

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

صدور رواية «الزينة.. سيرة وجع» للدكتور محمد الباز

هدى أنور تعلن عن إطلاق دورة جديدة من «المعتكف الكتابي»

«كتابة شعر الفصحى العمودى والحر».. محاضرة بثقافة الفيوم

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر