«تأهيل السويس» يشكو مديرية التضامن للنيابة الإدارية

تقدم عادل الدكروني، رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسويس، بشكوى للنيابة الإدارية ضد مديرية تضامن السويس بشأن الموقف المالي للجمعية والمركز خلال الفترة قبل توليه إدارة المركز.وقال الدكروني إنه تسلم المركز منذ عام ونصف في وجود لجنة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي، دون أن يتسلم حتى الآن أية دفاتر مالية توضح الموقف المالي للفترة السابقة على توليه مجلس إدارة الجمعية والمركز.أشار الدكروني خلال شكواه للنيابة الإدارية إلى أنه لا توجد أي دفاتر مالية أو أرشيف، لمعرفة أوجه الصرف خلال السنوات السابقة، بالرغم من أن الجمعية مشهّرة منذ 1966.كان الدكروني قد تمكن خلال ديسمبر الماضي من استرداد 29 ألف و335 جنيه لصالح التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالسويس قيمة مسروقات منذ عام ٢٠١١.وقال رئيس مجلس إدارة المركز إنه في ٢٠١١ تعرض مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالمثلث للسرقة لكن لم يتم تحديد الشخص المسئول عن السرقة، لكن منذ تولى رئاسة مجلس إدارة التأهيل بالسويس تم التعاون مع الجهات المختصة والجهات القضائية وتم القبض على الجاني وحكمت المحكمة باسترداد مبلغ ٢٩٣٣٥جنيه قيمة المسروقات.