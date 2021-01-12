«سعفان» يسلم 57 عقد عمل و6 كراسي متحركة و10 ماكينات خياطة لذوي الإعاقة

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، 57 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، فضلا عن 6 كراسي متحركة، و10 ماكينات خياطة لذوي الإعاقة.كما كرّم الوزير، 3 شركات وفرت فرص العمل بمنحهم شهادات تقدير، مقدمًا لها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، لتوفيرها فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.وكرّم وزير القوى العاملة، فريق عمل مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل ذوي القدرات في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمنحهم شهادات تقدير إسهاما وتقديرًا لدورهم المتميز في الإشراف على تنفيذ المبادرة، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.