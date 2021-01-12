النمسا تطرد «جاسوسا» تركيا يشتبه باستهدافه شخصيات بارزة

طردت السلطات النمساوية إيطاليًا من أصل تركي قال إنه تلقى أوامر باغتيال شخصيات تنتقد أنقرة، بينما من المقرر أن تجري محاكمته في 4 فبراير، وفق ما ذكرت محاميته.وقالت فيرونيكا أويفاروسي لوكالة فرانس برس الثلاثاء، إن "السلطات اعتبرته خطرا وشيكا على الامن العام وقد اقتيد الى الحدود الإيطالية قبل عيد الميلاد".ذهب فياض أوزتورك (53 عامًا) والمقيم في إيطاليا، إلى أجهزة الاستخبارات النمساوية ليخبرها أن عليه اغتيال، بطلب من تركيا، ثلاث شخصيات نمساوية تنتقد سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكرت النائبة بريفان أصلان، إحدى المستهدفات، في أكتوبر.وأوردت الصحف المحلية أنه أبلغ المحققين النمساويين بأنه أدلى بشهادة زور أمام القضاء التركي ما أدى إلى إدانة موظف في القنصلية الأمريكية في اسطنبول في يونيو.وأشارت النيابة العامة لوكالة فرانس برس، إلى أنها فتحت تحقيقا في سبتمبر، ووجهت إليه تهمة "التخابر مع قوة أجنبية". ويواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين.وأوضحت المحامية أن مدة الحبس الاحتياطي توشك على الانتهاء، وفضلت السلطات النمساوية طرد أوزتورك، بدلًا من تركه طليقًا على أراضيها.وأضافت أويفاروسي، التي قدمت طلبًا برفع حظر دخوله إلى البلاد بشكل مؤقت حتى يتمكن من حضور الجلسة، "إن موكلي في حالة جيدة ويريد العودة إلى النمسا" لتتم محاكمته.وأكدت محكمة فيينا أنه تم الإبقاء على موعد المحاكمة.وقالت أصلان، وهي كردية وعضو في مجلس مدينة فيينا، لوكالة فرانس برس، إنها لا تزال تحت الحماية القضائية.وتنفي تركيا أي تورط لها في هذه القضية غير المسبوقة في النمسا.