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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مدير مدرسة في البحيرة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:45 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شهد مركز رشيد بمحافظة البحيرة، سابع حالة وفاة لمدير مدرسة بفيروس كورونا المستجد، خلال الفصل الدراسي الأول ومنذ بداية الجائحة، حيث توفي مدير مدرسة أدفينا الابتدائية الجديدة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى العزل بالمحافظة.

ونعى معلمو المدرسة ومركز ومدينة رشيد، وفاة مدير مدرسة أدفينا الابتدائية الجديدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

يشار إلى أنه بذلك يرتفع عدد حالات وفاة فيروس كورونا لمديري المدارس بمراكز محافظة البحيرة، إلى 7 مديرين مدارس، وهم: مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، مدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق الابتدائية بكفرالدوار، مدير مدرسة الثانوية الزراعية بنين بإدكو، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية بمركز دمنهور، مدير مدرسة بني لقانة الابتدائية، مدير مدرسة كوم مازن للتعليم الأساسي، مدير مدرسة أدفينا الابتدائية الجديدة.

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