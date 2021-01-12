رحيل الراهبة يوستينا شقيقة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي

أعلن المركز الإعلامي لإيبارشية ملوي وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن رحيل الأم الراهبة يوستينا أبوسيفين وشقيقة نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس أسقف مطرانية ملوي وانصنا والأشمونين ورئيس دير أبوفانا العامر بجبل هور ورئيس دير البتول بدير أبوحنس للقصر.والراهبة يوستينا هي إحدى راهبات دير الشهيد العظيم أبي سيفين للراهبات القبطيات الأرثوذكس بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.وهي أيضًا شقيقة تاسوني أنجيل باسيلي زوجة القمص الراحل بيشوي كامل راعي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس للأقباط الأرثوذكس باسبورتنج بالإسكندرية.